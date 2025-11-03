毎日放送の前田春香アナ（27歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「よんチャンTVこだわり“過ぎ”グルメ特別編黒田東野のおもてなし京都旅」（毎日放送）に出演。小学校の頃から好きだったという、タレント・ベッキー（41歳）と感激の対面を果たした。メッセンジャー・黒田有が“最高の朝ごはん”を作り、東野幸治をもてなす京都旅に同行した前田アナ。宿泊した旅館での食事中、黒田が「もう1人ゲストを呼んでいる」と、サ