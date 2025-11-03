タレントの村重杏奈（27歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「ぺこもぐキッチン」（テレビ東京系）に出演。パン粉を選ぶ際に“お金持ちのYouTube”を見て、「お金持ちって思われたい」という理由で生のパン粉を買っていたと語った。今回、料理番組のゲストとして出演した村重は、パン粉をつけて揚げる料理の話題の中で、「お金持ちのYouTube見てるんですけど、お金持ちのYouTubeって、みんなパン粉が生の…もうそれパンやん