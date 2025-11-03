福岡県太宰府市の職員が酒を飲んで自転車を運転したとして検挙されました。この不祥事を受け、楠田大蔵市長は、出場していた「M-1グランプリ」の3回戦を辞退することを明らかにしました。太宰府市によりますと、防災安全課に所属する30代の男性職員から「きのう未明、自転車の飲酒運転で警察に切符を切られた」と報告がありました。太宰府市は事実関係を確認するとともに、職員の処分について検討を行っています。この不祥事に対応