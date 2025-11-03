１０月２８日、湖北省図書館「医脈楚天典蔵万象-湖北中医薬古籍文献特別展」に展示された中薬（中国伝統薬）標本。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢11月3日】中国湖北省武漢市で、中国国家図書館（国家古籍保護センター）、湖北省文化・観光庁が主催し、湖北省図書館（湖北省古籍保護センター）が運営する「2025年中華伝統晒書（さいしょ）活動・長江文化典籍閲読シーズン」が開かれている。古籍の保護や展示、普及、