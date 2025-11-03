俳優の手塚日南人(30)が3日までにインスタグラムを更新。裸馬でロープ1本で乗馬を楽しんでいる動画をアップし、運動神経の良さを見せつけた。 【写真】お父さんそっくり！ロープ１本で裸馬に乗る手塚日南人 馬には通常の乗馬に必要な鞍や手綱、鐙（あぶみ）はもちろん、腹帯、ハミ、頭絡なども一切装着されておらず、１本のロープを手綱やハミの代わりに使用。馬に乗るときも鐙（あぶみ）がないため、飛び