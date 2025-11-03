ブルボンは、価格志向や節約志向が高まる反面、ご褒美ニーズやプチ贅沢ニーズにも対応すべく「贅沢ルマンド」シリーズや加工度の高い袋ビスケット、「シルベーヌ」などの半生ケーキを取り揃える。10月7日に再発売した「贅沢ルマンド 芳醇ミルク」について、8月4日、商品・営業戦略発表会に臨んだ坂井裕次取締役は「生地は北海道産生乳から作った生クリームとバターを使用して、乳のコクがありつつもやさしい乳の風味も味わえる