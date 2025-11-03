山本を中心に歓喜に沸いたドジャースナイン(C)Getty Images球界を大いに盛り上げたドジャースの“世界連覇”。日本でも小さくないトピックとなっているドラマチックな戴冠劇だが、アメリカ国内では思わぬ“ケチ”も飛んでいる。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る最終第7戦にまでもつれ込んだワールドシリーズはドラマの連続だった。4-3とブルージェイズがリードした9回表に1死無塁でミゲル・