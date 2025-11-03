定年退職後の生活ではどんなことに気を付けるべきか。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「家族との向き合い方に悩む人は多い。適度な距離を保ちつつも家族を最優先するという姿勢が大切だ。ただし親の介護は専門家に任せた方がいい」という――。（第3回）※本稿は、佐藤優『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mykeyruna※写真はイメージです - 写真＝iSt