ドジャースの逆転劇で幕を閉じたワールドシリーズ。球団史上初連覇を果たしたドジャースに、数々の名場面が生まれました。第2戦では、先発の山本由伸投手が強力ブルージェイズ打線を9回1失点の完投勝利。ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズに続く、2試合連続の完投勝利でした。第3戦は延長18回にわたる熱戦が演じられました。大谷翔平選手の2ホーマーをはじめとする計3本のホームランを放ち、延長戦に突入。しかし延長戦では