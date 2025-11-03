歌手の松本伊代（６０）、早見優（５９）、森口博子（５７）らが３日、東京・日本橋三井ホールで開催された「２０２５ＬＩＶＥＦＯＲＬＩＦＥ音楽彩」に出席した。同イベントは故本田美奈子．さん（享年３８）の思いを引き継ぎ、音楽を通して白血病や難病と闘う方々を支援するもの。２００６年から始まり、今年で１８回目の開催となる。この日は出演者らが本番前の囲み取材に応じ、全員で「アメイジング・グレイス」