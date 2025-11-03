11月3日は「文化の日」で3連休最終日です。徐々に秋が深まる中、福岡県内では紅葉を楽しむ人たちの姿が見られました。 ■中村安里アナウンサー「真っ直ぐ続くイチョウ並木が黄金色に色づいています。青空とのコントラストもきれいですね。」福岡市東区の海の中道海浜公園にあるおよそ350本のイチョウ並木です。ここ数日の冷え込みによって色づきが進み、その景色を写真に収める人の姿もありました。■訪れた人「イチョウ