日本と韓国で麻薬問題を起こして物議を醸した俳優たちが、同じドラマで共演する。日本のTOKYO MXは11月1日、「元KAT-TUNメンバーの田口淳之介が、12月22日から24日まで放送される3部作ドラマ『欲しがり女子と訳あり男子』に主演として出演する」と発表した。【写真】ユチョン、日本に“馴染みすぎ”の近況続けて「9月に放送されたドラマ『モモの歌』に出演したパク・ユチョンが、今回の作品にも出演する」と伝えた。パク・ユチョン