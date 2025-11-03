放射冷却や上空の冷たい空気の影響で、今日3日よりも明日4日の朝は各地でグッと冷える見込みです。また、晴れる割には日中の気温は上昇せず、ヒンヤリとした1日になるでしょう。空気の冷たさに加え乾燥も進むため、お肌や喉のケアなど体調管理にお気をつけください。明日4日は全国的に晴天朝は今朝よりグッと冷える明日4日は西高東低の冬型の気圧配置が緩み、日本付近は高気圧に覆われる見込みです。西から前線が近づく南西諸島