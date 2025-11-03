ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴが３日、大阪で開催された「御堂筋ランウェイ２０２５」に登場した。木枯らし１号が吹いたこの日の大阪。寒さを吹き飛ばすようにフロートカーに乗って登場したメンバーは、沿道の大歓声に迎えられた。村上信五は「大阪の皆さん、こんにちは。楽しい思い出をつくっていただければと思います」と呼びかけた。「ズッコケ男道」でスタートし、約１キロの道のりをゆっくりフロートカーで移動。途中では大阪の