11月3日は「文化の日」で3連休最終日です。福岡県みやま市では、400年以上続く神事「どんきゃんきゃん」が行われ、福岡市の舞鶴公園では、イベントを楽しむ人たちの姿が見られました。 こちらは、福岡県みやま市で毎年行われている神事「どんきゃんきゃん」です。福岡県の無形民俗文化財にも指定されています。1300年の歴史を持つ、みやま市瀬高町の廣田八幡宮に祭られる応神天皇が、みこしに乗って母君の神功（じんぐう）皇后