ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」が、3日に開幕した。坪井康晴（48＝静岡）が初日7R、3コースから本領発揮の鮮やかな捲り一発を決めた。「ここで追い風（6メートル）が吹くとインが弱くなるのでね。これは行けるかなと思いました」地元水面での経験値の高さを発揮して、してやったりの白星とした。「特に出ているとかはないですよ。伸びられることはないし、良くない人には強めかな」動きは突出した