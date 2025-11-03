デフリンピック陸上日本代表チームの主将となり、手話で決意表明する女子中距離の岡田海緒＝3日、東京都江東区15日開幕の聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」に出場する陸上の日本選手団が3日、東京都内で結団式を行い、チームの主将を務める女子中距離の岡田海緒（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）は「誰かの希望になり、未来につながる第一歩となるように全力で挑戦する」と手話で決意表明した。協賛企