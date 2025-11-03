大阪の秋恒例『御堂筋ランウェイ2025』が文化の日の3日、大阪・御堂筋で盛大に開催された。10月13日に閉幕した大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や、各パビリオンのユニフォームなどがこの日限定で集結し、大阪のどまんなかで異例の“アフター万博”が実現した。【写真多数】御堂筋をモデルウォーキングしたミャクミャク色とりどりのパビリオンユニフォームも『御堂筋ランウェイ』は、大阪のメインストリー