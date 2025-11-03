高市内閣の支持率が82.0%にのぼることが最新のJNNの世論調査でわかりました。この勢いの背景には何があるのでしょうか？怒濤の“外交ウィーク”を終えた高市総理はきょう、都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席しました。高市総理「北朝鮮側には（金正恩総書記と）首脳会談をしたい旨お伝えをしております。わたくしの代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい」「首脳同士で正面から向き合い、