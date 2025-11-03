あす（火）は日本列島は広く高気圧に覆われ、晴れるところが多くなる予想です。ただ、湿った空気の影響を受けやすい沖縄では雨が降る予想で、鹿児島も雲の多い空模様となりそうです。あすの予想最高気温札幌：12℃釧路：10℃青森：14℃盛岡：14℃仙台：14℃新潟：17℃長野：16℃金沢：18℃名古屋：18℃東京：17℃大阪：19℃岡山：18℃広島：19℃松江：18℃高知：21℃福岡：20℃鹿児島：23℃那覇：