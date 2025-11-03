長年にわたって社会に貢献した人に贈られる秋の叙勲の受章者が発表されました。香川県では旭日章に11人、瑞宝章に54人が選ばれています。 【写真を見る】秋の叙勲旭日小綬章に香川漆芸（人間国宝）の大谷早人さん「大切に使って修理しても使えるようなものを私は作っていきたい」 旭日小綬章に選ばれた大谷早人さんです。 大谷さんは香川漆芸の技法のひとつ、「蒟醤（きんま）」の人間国宝で、同じく人間国宝だった太田儔（お