開館5周年を迎えた岡山市北区の能楽堂ホールtenjin9できょうまでの3日間、「秋のtenjinふれあいまつり」が開かれました。 伝統芸能や吹奏楽など地元で活躍する様々な文化団体が出演し、会場は盛り上がりをみせました。最終日の今日は「劇団☆新感線」を大ヒットさせたカリスマプロデューサー細川展裕さんのトークショーが行われ、人脈を築くことが人生を生き抜く秘訣などと語りました。 （劇団☆