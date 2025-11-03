¼êºî¤ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òÁ°¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÄ¾¸å¤ËÇË¶É¡Ä¡£¹¬¤»¤À¤Ã¤¿º¢¤Î32ºÐÇÐÍ¥¡õ34ºÐ½÷Í¥¤Î?¿ÆÌ©?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢³¤Ï·¸¶¾¡ÃËÌò¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤È»³´ß°¾ÈþÌò¤Î²ÆÈÁ¡£¾¡ÃË¤Ï¡Ö½÷À­¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢²È¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ°¦¤¹¤ë¿Í¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Äâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê»×¹Í¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢