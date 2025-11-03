オールカマーを制したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村）はエリザベス女王杯（１６日・京都、芝２２００メートル）に、引き続き戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島＝とのコンビで出走することが分かった。３日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。戸崎圭とのコンビは、昨年の有馬記念（１着）から今年の宝塚記念（１１着）、オールカマー（１着）に続いて４戦目となる。