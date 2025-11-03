「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）スーパーアトム級王座戦が行われ、女王伊澤星花（２８）＝Ｒｏｙｓ／ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝が挑戦者の大島沙織里（３０）＝リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ＝を判定３−０で下し、２度目の防衛に成功した。試合後、大みそか興行で“ツヨカワクイーン”ＲＥＮＡとの防衛戦が電撃決定した。１回から鋭い打撃で主導権に握ると、２回は組み合った