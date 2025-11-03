ルメールの進撃が止まらない。３日に船橋競馬場で行われたＪＢＣクラシックで１番人気のミッキーファイト（牡４、田中博）に騎乗し、２着のメイショウハリオに３馬身差をつける完勝を飾った。鞍上のルメールは秋華賞、菊花賞、天皇賞秋に続くＧ１競争４連勝となった。２番人気のエンブロイダリーで連覇した秋華賞の１着賞金は１億１０００万円。１番人気のエネルジコで３連覇を飾った菊花賞の１着賞金は２億円。マスカレード