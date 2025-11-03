令和ロマン・松井ケムリが２日放送の日本テレビ「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」に出演した。新企画「左右シンキングヒーロー」の進行役で登場した。ＳｉｘＴＯＮＥＳメンバーに次々にイジられ、突っ込み返しする展開に。ジェシーから「こういち！こういち！」と言われると、ケムリは「えっ！？俺の本名はいいんですよ！」と驚き、ニヤニヤするジェシーに「どうやって知ったんすか？」と聞いていた。ネットでも話題となり