「レディースＶＳルーキーズバトル」（３日、多摩川）３号艇の勝浦真帆（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝が２周１Ｍを冷静に差して１着。通算５回目、多摩川では２回目の優勝を飾った。２着は１号艇・高憧四季（大阪）、３着は５号艇・今井美亜（福井）。２号艇・中島航（東京）はプラス０２のＦとなった。なお、団体戦は４０対２８でレディースが勝利した。的確かつ冷静な立ち回りが光った。Ｓを踏み込んだ中島の勇み足によ