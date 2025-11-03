「下にー下にー」のかけ声に合わせて歩みを進める箱根大名行列＝３日、箱根町湯本江戸時代の参勤交代を再現した伝統行事「箱根大名行列」が３日、神奈川県箱根町の湯本地区で行われた。今年は同町畑宿でオープニングセレモニーを行い、ホテル南風荘から湯本富士屋ホテルまでの温泉街約２キロを約２００人が練り歩いた。大名行列は１９３５年に始まり今年で７２回目。「下にー下にー」の威勢のいいかけ声が響く中、本隊が勇壮