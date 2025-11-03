ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、11月3日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演。高市早苗内閣の支持率の高さ、その理由について解説した。放送時点ではJNNの世論調査で支持率82.0%にのぼっている、という状況であった。 角谷浩一「（過去に支持率が）高かった