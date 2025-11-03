公共の場でのモラルが、いま揺らいでいる。終電という逃げ場のない空間では、たった一人の振る舞いが車内全体の空気を支配してしまう。静かに一日を終えようとする乗客たちの中に、突然放り込まれた「暴言」......その破壊力は想像以上だった。年の瀬の終電。東京都内を走る電車で、思わぬ騒ぎが起きた。乗り合わせていた会社員の中村恵理さん（仮名・30代）は、その一部始終を忘れられずにいるという。凍りつく終電に酔客の一言が