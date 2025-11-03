◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）ダート競馬の祭典で、１着賞金１億円を目指して戦う大一番に１３頭（ＪＲＡ６、船橋１、大井４、川崎１、兵庫１＝ホウオウトゥルースは競走除外）が出走し、４番人気でＪＲＡのサンライズジパング（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父キズナ）は１０着だった。日本時間２日の米Ｇ１・ＢＣクラシックにフォーエバーヤングを勝利に導