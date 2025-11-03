ドル円１５４．１０近辺、ユーロドル１．１５２０近辺円高とドル高の動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円安の動きが一服。ドル円は154.29レベルを高値に154.10割れへと軟化。ユーロ円は177.98レベルを高値に177.50割れへ、ポンド円は202.79レベルを高値に202.20付近へと下押しされている。 また、ドル買いの動きも優勢。ユーロドルは1.1541レベルを高値に、1.1515レベルと本日の安値を更新。ポン