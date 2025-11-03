イタリア１０月製造業ＰＭＩは４９．９、前回９月４９．０から上昇 １０月イタリア製造業ＰＭＩは49.9と前回９月の49.0や市場予想49.3を上回った。受注はわずかに減少したものの、生産量はわずかに増加。５０に迫る水準に回復している。