俳優の柄本明が３日、都内で行われた映画「レンタル・ファミリー」（ＨＩＫＡＲＩ監督、２０２６年２月２７日公開）のアジアン・プレミアに出席した。現代の東京を舞台に、人生に悩む米国人男性（ブレンダン・フレイザー）が「レンタル家族」代理店で、見知らぬ人々の代役を務める物語。この日が誕生日で喜寿を迎えた柄本は、ＨＩＫＡＲＩ監督が「ハッピーバースデー」を口ずさむ中、共演の真飛聖から花束を贈られ、照れ笑いを