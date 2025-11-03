岐阜県高山市で男女2人が山岳遭難し、1人が心肺停止の状態です。2日午後5時半過ぎ、知人女性と槍ヶ岳山荘へ向かっていた56歳の男性から、「天気が悪く雪も多い。行動が難しい」と警察に通報がありました。山岳警備隊など13人が3日朝早くから捜索したところ、槍ヶ岳山荘から南西に1.6キロ離れた登山道で男性(56)が、またその近くの場所で知人女性(60代)が見つかりました。男性は命に別状はありませんでしたが、女性(60代)は