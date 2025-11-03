◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第３日▽第１代表決定戦佛教大３―０京産大（３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）１４日開幕の明治神宮大会出場を懸けた第１代表決定戦で佛教大が京産大を破り、２年連続の出場を決めた。１４日の１回戦で日本文理大（九州４連盟）と対戦する。先発の野村亮輔投手（３年）が６回を３安打無失点に抑え、７回から広島ドラフト５位の赤木晴哉投手（４年）が救援した。２回で３四球を与