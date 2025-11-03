全国のマクドナルドでは2025年11月4日から16日まで、「マックフライポテト」のMとLサイズが250円で購入できるキャンペーン「トクニナルド」を開催します。最大130円引きは通いたくなる...！「マックフライポテト」は、マクドナルドで販売している全商品の中で人気No.1を誇るメニュー。お得に味わえるキャンペーンがこの冬帰ってきました。期間中は、Mサイズ（通常価格330円〜）とLサイズ（通常価格380円〜）を特別価格250円で販売