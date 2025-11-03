メリーチョコレートカムパニーは、2025年11月1日から期間限定で、クリスマススイーツ各種を販売しています。やさしいタッチと色づかいで描かれたパッケージ昨年に引き続き今年も、絵本作家でイラストレーターのおおでゆかこ氏がパッケージデザインを手がけています。やさしいタッチと色使いで描かれ、特別なクリスマスを彩ります。こだわりのチョコレートやクッキーを詰め合わせ、かわいい星やスノーマンなどのモチーフが楽しいク