「横浜市長杯・準々決勝、創価大６−１上武大」（３日、横浜スタジアム）阪神からドラフト１位指名を受けた、創価大の立石正広内野手が、２安打２打点２盗塁。四球を２つ選び４出塁の活躍で勝利に貢献した。得点に絡んだ。初回は四球で出塁すると、盗塁を決めて進塁。２点目のホームを踏んだ。３点リードの四回は、２死二塁の好機で左前に追加点となる適時打。七回は２死満塁から三塁への適時内野安打を放ち、ダメ押しの１点