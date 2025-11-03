3日、板門店の共同警備区域で握手するヘグセス米国防長官（右）と韓国の安圭伯国防相（韓国国防省提供・共同）【ソウル共同】ヘグセス米国防長官は3日、就任後初めて韓国を訪れ、安圭伯国防相と共に南北軍事境界線がある板門店の共同警備区域（JSA）を視察した。韓国と北朝鮮がにらみ合う現場にそろって足を運び、強固な米韓同盟を示して連携をアピールした。4日に米韓定例安保協議（SCM）に出席して安氏と会談する。第2次トラ