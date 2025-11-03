アフガニスタンでマグニチュード6.3の地震があり、これまでに20人以上の死亡が確認されています。USGS（アメリカ地質調査所）によりますと、アフガニスタン北部で3日未明、マグニチュード6.3の地震がありました。震源に近いバルフ州のマザリシャリフでは重要建造物のブルーモスクが損傷し、破片が地面に散乱している様子が映像で確認できます。現地当局は、これまでに20人以上が死亡、約320人がけがをしたと発表していますが、夜が