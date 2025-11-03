きのう夜、韓国・ソウルの中心部で日本人観光客2人が飲酒運転の疑いがある乗用車にはねられ、50代の女性が死亡しました。きのう午後10時ごろ。歩行者用の信号が青にもかかわらず画面下、白い乗用車が横断歩道に突っ込んでいく形で歩行者をはね、その先の歩道を横切り先の茂みに乗り上げました。事故があったのは韓国・ソウルの東大門。ソウルの繁華街で、買い物や韓国料理を楽しめる観光客も多く訪れるエリアです。事故を起こした