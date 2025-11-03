ラミネ・ヤマルは、誰かに許可を求めることも、18歳になって成人したことに答えることもなく、背番号10を背負い、レアル・マドリー対バルセロナのエル・クラシコに轟音とともに登場した。この若者を従来の枠組みで解釈することは幻想に過ぎない。ヤマルはサンティアゴ・ベルナベウへ旅立つ前に、自身のチームと人気ストリーマーのイバイ・ジャノスのチームが対戦する「キングスリーグ」の試合に熱中していた。大一番に集中して