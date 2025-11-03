Image: PURDUE UNIVERSITY 2022年10月31日の記事を編集して再掲載しています。コーヒー買ったら思い付いたのかな？ ファストフード店でシェイクやコーヒーなどを頼むと、必ずといって良いほどプラスチックのフタが付いてきますよね。星型や半円状のポッチを凹ませて、中身が視覚的にわかるような仕組みになっています。インディアナ州にあるパデュー大学とテネシー大学ノックスビル校では、