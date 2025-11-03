中国の王文涛商務部長は11月1日、韓国の慶州で韓国の金正官（キム・ジョングァン）産業通商部（前・産業通商資源部）長官と会談しました。双方は、サプライチェーンの安定化や地域・二国間協力の強化などについて意見を交換しました。王商務部長は、中韓両国は重要な近隣国かつパートナーであり、中国は韓国と共に、両国首脳の重要な共通認識を着実に実行に移し、両国の経済貿易関係を新たな段階へと導く意思を表明しました。また