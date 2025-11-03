卓球WTTチャンピオンズモンペリエ2025女子シングルス決勝が北京時間11月3日に開催され、世界ランキング5位の王芸迪が4-3で世界ランキング26位のドイツのサビーネ・ウィンターを下し優勝しました。最初の4ゲームで、双方はそれぞれ2勝ずつの2-2でタイとしました。第5ゲーム、王は1-0から連続6点を奪われ、6-11で敗れました。第6ゲームで、王は一時9-10とリードを許しましたが、その後3点を連取し、最終的に12-10で相手を下し、3-3の