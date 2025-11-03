11月3日、愛知県豊橋市の「のんほいパーク」で生まれたライオンの赤ちゃん3頭の名前が決まりました。園内で命名イベントが開かれ、母親ライオンのシルクが、名前の候補が割り当てられた5色のボールの中から1つを選び決定しました。その結果、夏の大三角の星にちなんだ名前となり、2頭のオスは「デン」と「アル」、メスは「ベガ」となりました。来園者：「目がかわいかったです」「みんなで名前を呼んで、反応し