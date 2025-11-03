IMP.の佐藤新が、HBCテレビ「今日ドキッ！」のロケで北海道・稚内市を訪問。日本最北端の地で、その天真爛漫な魅力で絶品グルメやミッションに挑戦した。稚内に到着した佐藤は、強風や野生のシカに「うわ〜！」「当たり前のように！」とピュアな驚きを見せた。宗谷岬では「日本最北端証明書」を手に満面の笑み。これが日本本土四極を巡る企画の一部だと知ると「（四極全てに）行くしかないですよね！」と早くも次なる旅への意欲を