ドジャースが4勝3敗でブルージェイズを下し、ワールドシリーズ連覇を達成。連投で奮闘をみせた山本由伸投手がMVPに輝きました。まさに山本投手で始まり、山本投手で終えたシーズン。3月、日本で行われたカブスとのシーズン開幕戦で、5回1失点の好投。今季初勝利をあげます。チームは投手陣にケガ人続出の中、ただ一人先発ローテーションを守り、30試合で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の成績を残します。ポストシーズンではレッズ